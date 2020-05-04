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  3. 04 Mayıs 2020 07:39

CHP'li isim Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

İstanbul Beyoğlu İlçesinde, sosyal medyadan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li İsmail Aktaş tutuklandı.

CHP'li isim Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Beyoğlu Örgüt üyesi İsmail Aktaş tutuklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Beşiktaş Meclis Üyesi ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney, CHP Beyoğlu Örgüt üyesi İsmail Aktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatı ile İsmail Aktaş’ın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Aktaş, başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Aktaş, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne yollandı.

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