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  3. 03 Nisan 2020 17:47

CHP'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti

SHP eski Milletvekili ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti.

CHP'li isim koronavirüsten hayatını kaybetti
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SHP eski Milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Sönmez'in koronaviris nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenan Sönmez’in ölüm haberini CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

SHP eski Milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Sönmez ağabeyimizi saat 16.00’da kaybettik. Bir süredir Balıkesir -Edremit’te COVİD 19 tedavisi gören Kenan Abi’yi, hep mücadeleci kişiliği ile hatırlayacağız. Allah rahmet etsin…

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