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  3. 04 Nisan 2019 21:51

CHP'li isimden AK Parti hakkında bomba iddia !

CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medyadan İstanbul seçiminde son oy farkını paylaştı.

CHP'li isimden AK Parti hakkında bomba iddia !
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Saat 21.00 itibariyle İBB'nin yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 19.540 oldu.

İşte Saat 21.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı YSK verilerine göre son durumu ortaya çıktı.

CHP'nin 26. dönem Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından İstanbu seçimini ilişkin son rakamları duyurdu. 

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle oldu: 

"Saat 21.00 itibariyle, YSK'nın sitesindeki durum budur... CHP, İstanbul'da 19.540 oy önde. AKP, bu gerçeği değiştiremeyeceğini gördü. Şimdi ise İSTANBUL SEÇİMLERİNİ TEKRAR YAPTIRMA FORMÜLÜNÜ ARIYORLAR..."

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