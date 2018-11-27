CHP'li isimden olay sözler: ''Zeybekci kolay rakip''

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan CHP İzmir eski il başkanı ve milletvekili Alaattin Yüksel, kentte bu göreve en hazır insanlardan biri olduğunu belirtirken, AK Parti'nin Nihat Zeybekci'yi aday göstermesine de "Partim görev verirse Zeybekci bizim için kolay rakip olacak" yorumunu yaptı.

CHP İzmir eski il başkanı ve milletvekili Alaattin Yüksel, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayını açıklamasının ardından partisinin il başkanlığı binasına gelerek CHP'den aday adaylık başvurusu yaptı. İzmir'i yönetmeye en hazır kişilerden biri olduğunu kaydeden Yüksel, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci için de "AK Parti bugün İzmir adayını açıkladı. Geçen dönem de Binali Yıldırım adaylığını açıkladığı gün Aziz Kocaoğlu adaylığını açıklamıştı. Böyle tesadüf olmuştu. Bu bir demokrasidir. Bütün partiler adaylarını açıklayacaklar. Bu süreçte partim görev verirse Zeybekci bizim için kolay rakip olacak" diye konuştu.

Aday adaylık açıklaması yapan Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de çok sayıda aday adayı arkadaşımız var. Bu hem CHP’nin yurtseverlik duygularıyla kentlerine ve ülkelerine hizmet etme anlayışlarının gereği hem de İzmir’de CHP olarak ne kadar güçlü konumda olduğumuzu gösteriyor. Bu süreçte partinin adaylık takvimi ile ilgili süreci geçirmiş buluyoruz. Başvuruyu mazeret dilekçesi işe vereceğiz. Parti emekçisi arkadaşlarımdan, kentin hemen hemen bütün dinamiklerinden, İzmir modelinin en önemli ayağı olan tarım sektöründen çok önemli, deyim yerindeyse baskıya varan destekler geldi. Ben de bunlara kayıtsız kalamadım. Evet parti içinde birçok görevde bulundum. Kentimize hizmet etme duygusu daha ağır bastı. İzmirliyim, İzmir’i seviyorum. Türkiye’de siyasi mücadele yürütmek inançları için siyaset yapan biri için önemlidir. İzmir’i daha gelişmiş, daha modern bir kent haline getirmek, çok daha yukarılara taşımak beni heyecanlandırdı. Bu heyecanla bu başvuruyu yapıyorum."



"EN HAZIR KİŞİLERDEN BİRİYİM"

Adaylık belirleme konusunda CHP Genel Merkezinin farklı yöntemlerde bulunduğunu belirten Yüksel, kim aday olursa hiçbir yüksünmede bulunmadan çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Siyasette hiçbir zaman kariyer planı olmadığını söyleyen Yüksel, şöyle devam etti:

"Öncelikle parti tabanından yüksek talep varsa, parti dışında da böyle bir mutabakat varsa o zaman aday olursunuz. Planım yoktu ama ben herhalde bu kentte bu kenti yönetmeye en hazır kişilerden biriyim. 2004’te Piriştina gelmeyeceğini bildirdiğinde kurullar oluşturduk. Bütün meslek odalarıyla birlikte çok yoğun bir proje çalışması yapmıştık. Hep hazırım böyle bir şeye ama böyle planım yoktu. Bu birikimimi şimdi İzmir'e hizmet yolunda değerlendirme düşüncesiyle geldim."

"KILIÇDAROĞLU VE KOCAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Aday adaylığı öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Deniz Yücel ve Başkan Kocaoğlu ile görüştüğünü ifade eden Yüksel, "Aziz Kocaoğlu ile üniversite yıllardan beri beraber olduğumuz, birçok konuda anlayış birliği taşıdığım arkadaşımdır. İzmir’de çok başarılı oldu, İzmir modeli oluşturdu. Önemli olan bu modelin geliştirilerek sürdürülmesidir. Türkiye’ye model olacak, ‘Türkiye’yi yönetme modeli’ diyeceğimiz bir kent modelini geliştirerek, katılımcılığı artırarak, bütün hemşehrilerimizin katılımını sağlayarak bu işi yaparsan Türkiye’nin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda önemli model oluşturacaktır. Aziz Kocaoğlu ile de her zaman konuşuyorum. İl başkanımızın ardından onunla da görüştüm. Genel Başkanımız ile aday adaylığı başvurusu öncesi bilgileri aktardım. Yararlı bir görüşme oldu. Farklı konuları siyaseti değerlendirdik. Genel Başkanımız nezdinde 11 aday adayından biriyim. Bu sürecin sonunda hangimiz aday olursa hep birlik çalışacağız" dedi.

"AYNI ANLAYIŞLA DEVAM ETTİRECEĞİNE İNANIYORUM"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Yüksel'in aday adaylığı hakkında şöyle konuştu:

"Alaattin Yüksel üç dönem partimizden il başkanlığı ve milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, MYK üyeliği yaptı. Partimizde pek çok kademede görev aldı, değerli hizmetlerde bulundu. Partimizi başarısı için fedakarlık yaptı. Aldığı her görevde partimizi başarıya taşımayı bildi. Önümüzde yerel seçim var. 1 Ekim’de Aziz Kocaoğlu aday adayı olmayacağını açıklamıştı. Partimizde görev yapacak, aday olacak çok değerli isimler var. Alaattin Yüksel de İzmir aday adaylığı için il başkanlığımıza müracaatta bulundu. Başvurusunu Genel Merkezimiz ile paylaşacağız. Partimiz için, İzmir için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görev verilirse partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine, seçimi sürükleyeceğine, kazandığı takdirde İzmir Büyükşehir Belediyesini Aziz Kocaoğlu’nun bıraktığı yerden aynı anlayışla devam ettireceğine inanıyorum."