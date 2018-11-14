CHP'li isimden olay yaratacak sözler !

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan baltalı saldırıyı kınadı ve çok konuşulacak ifadeler kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e yönelik hakaretleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti hakkında da konuşan Aygün'ün, "Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti" sözleri büyük tepki çekti.

Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu açıklaması

Kurtuluş Savaşı'yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında eleştirilerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygün, ''Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk’e laf uzatan Fesli Mısırlıoğlu’na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu. Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

Aygün'ün yaptığı açıklamalara ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel'den sert tepki geldi.

Yüksel yaptığı açıklamada; "Tarih bilgisinden yoksun CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Gazi Mustafa Kemal'in anıtına dün Çorlu'da yapılan çirkin saldırı sonrasında bir basın açıklaması yapmış. Sayın Aygün'ü milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan skandallarla dolu açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum.

Atamızın heykeline yapılan saldırı sonrasında olayın failine öfkeyi dile getirirken, toplumumuzun bir bölümünü alenen aşağılayan, bölücü bir dil kullanan bu milletvekilini basın huzurunda derhal halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Milletinvekili ünvanına sahip bu kişinin tarihimizin kadim destanlarına adını yazdırmış Karadeniz insanını aşağılaması ve kabul edilemez intiba uyandırmaya çalışması utanç vericidir. Biz kendisine tarih dersi verelim. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında Pontus Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Osmanlı topraklarına katılmış ve Türk yurdunun bir parçası olmuştur. Daha sonrasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon, daha sonra Trabzon'un kahraman halkı tarafından Ruslar'dan temizlenmiştir. Sayın Aygün mümkünse çok konuşmayın. Bu millete gerçekten faydalı olmak istiyorsanız, CHP'li belediyelerinizin beceremediği hizmete sunamadığı yarım yamalak işlerin takibini yapın'' ifadelerini kullandı.