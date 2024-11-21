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CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada

CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada
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.CHP yetkililerinin 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından CIA ve MOSSAD yetkilileriyle İstanbul ve Ankara'da görüştükleri iddiası olay oldu.

CHP'li yetkililerin; FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin önüne geçilmesinin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD yetkileriyle toplantı yaptıkları bilgisi adeta Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

aHaber'de yer alan habere göre, 21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin'in katılım sağladığı görüldü.

İşte aHaber'de yayınlanan o haberdeki dikkat çeken ayrıntılar:

 

Epözdemir'in hemen yanı başında oturan isim ise Gazze'yi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail'in MOSSAD ajanı Dan Arbell.

2023 SEÇİMLERİNE GİDEN SÜREÇTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMUŞTU
Rezan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte TV ekranlarında boy boy Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup "Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. HDP olmadan seçim kazanılamaz. Yüzde 100 oy vereceği tek isim Kemal Kılıçdaroğlu" açıklaması ise hafızalardaki yerini koruyor.

Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan bahse konu avukat, futboldan siyasete birçok alanda birçok isimli temas halinde.

Rezan Epözdemir'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasının altında o günkü CIA - CHP - MOSSAD masasında alınan kararlar mı yatıyor?

Bilindiği üzere bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı döneminde, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan isimlerle yapıldı.

Karanlık toplantının zamanlaması ise oldukça manidar... Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

Gelinen bu noktada başta CHP'li isimler olmak üzere o gün o masada bulunan Epözdemir'in CIA ve MOSSAD'la ne görüştüğünü toplum adına açıklaması önem arz ediyor.

"FETÖ'NÜN AĞABABALARININ TÜRKİYE TEMSİLCİSİSİN"

CHP - CIA - MOSSAD görüşmesiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Avukat Burak Bekiroğlu ise konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bekiroğlu açıklamasında, "Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin.

Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen.

FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin .Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum.
Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun. Ama sana hatırlatırım, Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!" ifadelerine yer verdi.

"İSRAİL KONSOLOSLUĞUNUN HUKUK İŞLERİNİ YÜRÜTEN AVUKAT"

Bekiroğlu bir başka paylaşımında ise "Türkiye'de İsrail Başkonsolosluğu'nun hukuk işlerini yürüten avukatın / avukatların bu aşamadan sonra vekâletinden / vekâletlerinden istifa etmesi doğru olacaktır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: aHaber

Etiketler dan arbell michael rubin yurter özcan sezen uysal heather hurlburt rezan epözdemir
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