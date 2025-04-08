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CHP'li Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde tutuklanan öğrenciler için çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla şiddetlenen eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere desteğiyle gündem olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bu sefer de Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı.

Bakanlık önünde bir açıklama yapan Tanal, “Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim” ifadelerini kullandı.

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Etiketler mahmut tanal adalet bakanlığı nöbet çadır eylem protesto CHP
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