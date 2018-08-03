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  3. 03 Ağustos 2018 23:57

CHP’li milletvekili beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. İlk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

CHP’li milletvekili beyin felci geçirdi
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CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’de bulunduğu sırada rahatsızlanarak devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şaroğlu’nun beyinde oluşan pıhtılaşma nedeniyle sarsıntı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu belirlendi.

Hastaneye giden Vali Tuncay Sonel de hemen devreye girerek, askeri helikopter ayarladı. İlk müdahalesi yapılan Şaroğlu, helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

Fırat Üniversitesi pistine inen helikopterden ambulansa alınan Şaroğlu, FÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 İHA
 

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