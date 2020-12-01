CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durmaz paylaşımında "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Şuan sağlık durumum iyi. İnşallah bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım" ifadelerine yer verdi.