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  3. 01 Aralık 2020 10:15

CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durmaz, "Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım" açıklamasını yaptı.

CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durmaz paylaşımında "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Şuan sağlık durumum iyi. İnşallah bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım" ifadelerine yer verdi. 

 

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