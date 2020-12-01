CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durmaz paylaşımında "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Şuan sağlık durumum iyi. İnşallah bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım" ifadelerine yer verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol