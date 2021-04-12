CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Twitter hesabı üzerinde Kayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:
"COVID-19 testi pozitif çıkan Kırklareli Milletimiz Turabi Kayan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum... "
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