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CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Twitter hesabı üzerinde Kayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

 Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID-19 testi pozitif çıkan Kırklareli Milletimiz Turabi Kayan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum... "

Etiketler Turabi Kayan chp koronavirüs milletvekili
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