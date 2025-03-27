CHP'li milletvekiline sosyal medya paylaşımı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li milletvekili Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Özer ne demişti ?

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor!

Yanlış duymadınız!

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

İHA