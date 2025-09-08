CHP'li Özgür Çelik: ''İstanbul Valisi telefonlara çıkmıyor''

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'e ulaşmaya çalıştıklarını ancak Gül'ün telefonlara çıkmadığını öne sürdü.

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada "İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi." ifadelerini kullandı.

"Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor" diyen Çelik sözlerini "Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır." diyerek sürdürdü.