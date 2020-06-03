CHP’li Saraç: ''Sancaktepe Belediyesi sizin çiftliğiniz değil''

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yönettiği ve belediyenin 35 milyon borçlanmasının talep edildiği Belediye Meclis toplantısında CHP grubunun destekleme kararına rağmen, CHP Meclis Üyesi Tuncay Saraç “meclis çoğunluk sayınıza güvenerek borçlanmayı alışkanlık haline getirdiniz, burasını çiftliğiniz gibi görmekten vazgeçin, bu borçlanmaya ödediğiniz faizler Sancaktepelilerin cebinden çıkacak” diyerek borçlanmaya itiraz etti. Tuncay Saraç borçlanma oylamasına “hayır” oyu vermesine rağmen meclis belediyeye borçlanma yetkisi verdi.

İBB BORÇLANAMAZ AMA BİZ BORÇLANMAK ZORUNDAYIZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü başkanlığında toplanan Olağanüstü Meclis Toplantısında bir yandan “Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin Bütün nimetlerini yaşadık” diyen Döğücü, diğer yandan da daha önce AKP yönetiminde olan Sancaktepe için “Belediye maalesef iflas etmiş, benim suçum yok ama bize 2019’da batık belediye bıraktılar, 25 bin aile ile İstanbul’da en fazla yoksulu olan ilçe olduk, acil 35 milyon lira borca ihtiyacım var” dedi.

Konuşmasında “2019 yılında 466 milyon lira bütçeye rağmen hamdolsun 50 milyon lira borç aldım, bunun karşılığında da 36 milyon liralık mülk sattım, batmış bir belediyeyi kurtarmaya çalışıyorum, bunun için borçlanmak istiyorum” diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, İBB’de Ekrem İmamoğlu’nun borçlanma talebine de neden karşı çıktıklarını da şöyle açıkladı: “Kardeşim İBB’nin bütçesi bende olsa ben uzay mekiği yaparım, benim bütçem çok mütevazi, 422 milyon, satacak yerim olsa vallahi yine borç istemeyeceğim, ama oda kalmadı mecburum” dedi.

"SONRADAN GÖRMÜŞ GİBİ ŞIMARIKSINIZ"

Grup kararına rağmen yeni borçlanmaya karşı çıkan CHP Sancaktepe Meclis Üyesi Tuncay Saraç ise mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bilindiği gibi belediyemizin 6 Eylül tarihli meclis oturumunda borçlanma ve çok değerli bir binamızın satışına (AKP-MHP oylarıyla) onay çıkmıştı ama siz hem hesap vermiyorsunuz hem de meclis çoğunluk sayınıza güvenerek borçlanmayı alışkanlık haline getirdiniz. Burasını çiftliğiniz gibi görmekten vazgeçin, bu borçlanmaya ödediğiniz faizler Sancaktepelilerin cebinden çıkacak. Eminim bu yıl bitmeden tekrar bu kürsülere gelip, borçlanmak için izin isteyeceksiniz, çünkü vurdum duymaz ve hesapsızsınız. Sonradan görmüş ailelerin şımarık çocukları gibisiniz…

Bundan 8 ay önceki mecliste, satış ve borçlanma için sayın başkana verilen borçlanma ve satış yetkisini nasıl kullandınız, sattığınız binadan gelen bedeli

ve aldığınız krediyi nerelere harcadınız? Bu borçlanmanın hibe olduğunu mu sanmaktasınız?

Kaldı ki, dün belediyenin “çok güllük gülistanlık olduğunu hiç bir mali sıkıntılarının olmadığını” söyleyen sizler şimdi “batık belediyeden” bahsediyor, 35 milyon gibi devasa bir borçlanma istiyorsunuz.

Zihniyetiniz hep aynı, değişen sadece başkanların isimleri, Sayın Erdem gitti, Sayın Döğücü geldi, zihniyet ve beceriksizlik aynı hızla devam etmekte.

Siz ve takım arkadaşlarınız Sancaktepe’yi kötü yönetiyorsunuz, tıpkı partinizin de ülkeyi yönettiği gibi…

3 VAKFA ÖDEDİĞİNİZ KİRA 1 MİLYON

Halkımız için, hiç bir projeye imzanızı atamadınız, yatırım yapamadınız. Bir tek projeniz var o da habire misafir ağırlama projeniz. O milletvekili gelsin, bu dernek başkanı gitsin. Bir de sizlerin desteği ile büyüttüğünüz vakıflara, olmayan paraları dağıtma projeniz! Üç vakfa ödediğiniz sadece kira bedeli yıllık en az 1 milyon lira.

Bu vicdansızlık değil mi?

Böyle bir anlayışa, böyle bir borçlanmaya evet demeyeceğim, alacağınız bu karara kendi adıma şerh koyuyorum…

Hepinize sesleniyorum, “evet” demeden önce “evet” için kalkan ellerinizi önce vicdanlarınıza koyun, sonra karar verin…

Ben sizin yanlışlarınıza, milletin verdiği güçle hayır demeye devam edeceğim…