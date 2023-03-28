CHP'li Seçer isyan etti: ''Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi veriyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde bulunmadığına ilişkin iddialarına yanıt veren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "Kim, nasıl bilgi ulaştırıyor bilmiyorum. Birileri Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alan açıklamalarına yanıt veren CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "50 gündür deprem bölgesinin tamamına devletin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde destek veriyoruz" diye konuştu. Seçer, "Birileri Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriyor" dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta depremin yıktığı Hatay İskenderun'da yaptığı bir konuşma sırasında CHP'li büyükşehir belediyelerini hedef aldı. CHP'i belediyelerin deprem bölgesine gitmediğini iddia eden Erdoğan, "Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede o belediyeler, acaba birisi buralara uğradı mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem felkaetinin yaşandığı ilk günlerden bu yana CHP yönetimi tarafından yapılan yönlendirmeye göre, Adıyaman’da koordinatör belediye olarak hizmet veridklerini anımsattı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman'da 670 ailenin barınacağı konteyner kent yaptığını aktaran Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, 'CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesi acaba Adıyaman’a ulaştı mı?' diye sordu. Kim, nasıl bilgi ulaştırıyor bilmiyorum. Adıyaman’da partimizin görevlendirdiği koordinatör belediyeyiz ve oraya ilk ulaşan arama kurtarma ekiplerinden biri de bizimkilerdi. 50 gündür sadece Adıyaman’a değil, deprem bölgesinin tamamına devletin tüm kurumlarıyla iş birliği halinde destek veriyoruz. Mübarek Ramazan’da hak yemek günah değil mi?"

670 AİLE İÇİN KONTEYNER KENT İNŞA EDİLİYOR

Adıyaman’da inşa ettikleri konteyner kentin ailelere teslim edilmek üzere olduğunu kaydeden Seçer, "Koordinatörlüğümüzde, belediyelerimiz ve bazı kurumların iş birliği ile gerçekleşen, 80 bin metrekare alan üzerinde yaptığımız; 670 konteyner, sahra hastanesi, kreş, okuma salonu, çocuk oyun ve spor alanları, çamaşırhaneden oluşan konteyner kent inşaatının altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Konteynerler; su ısıtıcısından elektrikli peteğe, karyoladan her türlü mefruşatına kadar tam teşekküllü. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.