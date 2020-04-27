CHP'li Suat Özçdağdaş: ''Bana saldıranlar bu yayını izlesin''

Karantinatv’de Necdet saraç’ın Farklı Çizgi adlı programına katılan Suat Özçağdaş önemli açıklamalar yaptı ve “bana saldıranlar bu yayını izlesinler, eminim birçoğu bu yayını izledikten sonra paylaşımını silecektir” dedi.

Suat Özçağdaş şunları söyledi: Fahrettin Altun’un Boğaziçi Kanunu aykırı yaptığı işler ve aldığı ihale var. 258 TL’ye boğaza nazır bir araziyi kiraladı. Bana saldıranlar bu yayını izlesinler, eminim birçoğu bu yayını izledikten sonra paylaşımını silecektir. Sonra da düşünsünler. Ben CHP Üsküdar ilçe başkanı ve Üsküdar Belediye Meclisi’nde grup başkanıyım, halk adına görev yapıyorum. Kamunun çıkarını kollamak ne zamandır suç oldu” dedi.

Konunun bir saldırı kampanyasına dönüştürüldüğünü belirten Özçağdaş, “kendi tuttukları tutanak da, savcılığa verdiğimiz ifade de, birkaç dakikada yandaş basının eline geçiyor, bana saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın karantinatv’de “bana saldıranlar bu yayını izlesinler” dediği açıklamanın tümünü izlemek için: