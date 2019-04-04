CHP'li Tanal canlı yayında A Haber'i düzeltti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ümraniye'de yeniden sayılan sandıklarda partisine çıkan 99 oyu canlı yayında 86 olarak aktaran yandaş televizyon kanalının muhabirine tepki gösterdi. Muhabire doğru sayıyı söyleyen Tanal, "Türkiye'ye doğru bilgiyi vermek zorundasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin itirazları üzerine bazı ilçelerde oy sayımları devam ediyor. Sayım yerlerindeyse bazen ilginç diyaloglar yaşanıyor. O anlardan biri de geçersiz oyların en çok olduğu Ümraniye’ydi.

Oyların yeniden sayılması sonucu AK Parti'ye 384, CHP'ye 99 oy eklendi. Ümraniye İlçe Seçim Kurulu’ndaki sayımı takip eden CHP İstanbul Milletvekili Tanal, buradan canlı yayın yapan ve CHP’ye çıkan oyu 86 olarak aktaran yandaş televizyon kanalının muhabirini düzeltti. CHP’ye 99 oy çıktığını söyleyen Tanal ile muhabir arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

O anlar bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Tanal’ın muhabire, “Türkiye’ye doğru bilgi vermelisin” uyarısında bulunduğu gözleniyor.