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  3. CHP'li Tanrıkulu'nun yayınladığı üniversiteli gencin polis ifadesi şok etkisi yarattı!

CHP'li Tanrıkulu'nun yayınladığı üniversiteli gencin polis ifadesi şok etkisi yarattı!

CHP'li Tanrıkulu'nun yayınladığı üniversiteli gencin polis ifadesi şok etkisi yarattı!
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçhane'de gözaltına alınan bir gence ait olduğunu belirttiği ve polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, darp ettiğini iddia eden bir ifade metnini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçhane'de gözaltına alınan bir gence ait olduğunu iddia ettiği ifadelerini paylaştı.

Tanrıkulu'nun paylaşımdaki ifadede söz konusu gencin polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve darbedildiğini iddiası yer aldı:

Tanrıkulu'nun paylaşımında şunlar yazıyor:

"Saraçhane’de gözaltına alınan gençlere feci şekilde işkence yapıldığını paylaşmıştım. 

Elimde sorgu tutanağı ve polis ifadesi var. 

Genç bir üniversiteli kadın yurttaşımız, kendisine nasıl tacizde bulunulduğunu, nasıl işkenceye uğradığını açık biçimde kendi beyanlarıyla ortaya koymuş. 

Sonra Sulh Ceza Hakimliği’nde beyanlarını tekrar etmiş, avukat meslektaşımız da tüm bu yaşananları zapta geçirmiş. Sulh Ceza Hakimi’nin ne yapması lazım?

Aynı anda suç duyurusunda bulunması lazım ama görmezden gelmiş ve başka kararlar vermiş. 

Adalet Bakanı’na Meclis’ten sesleniyorum; 

“İşkence yoktur” diyorsunuz. Bizzat kendi görgüm, gözaltına alınan gençlere, gözaltı sırasında ve sonrasında İstanbul’da işkence yapılmıştır ve bunun gizlenmesi için de kolluk makamları da, savcılık makamları da, yargı makamları da sessiz kalmıştır; üstünü örtmeye çalışmıştır. 

İfadeyi de videoyla beraber paylaşıyorum; gencimizin ismi bende saklı."

Etiketler protesto CHP sezgin tanrıkulu polis ifadesi polis memuru üniversiteli genç
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