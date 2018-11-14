CHP'li Tekin vurgunu açıkladı; İSKİ'den indirim geldi

CHP İstanbul milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı Gürsel Tekin'in çabası ve baskısıyla İSKİ geri adım atarak yüzde 15'lik indirime gideceğini duyurdu. Pazartesi günü Gürsel Tekin'in meclisteki basın açıklaması sonrası gelişen olaylarla İSKİ’nin hukuka aykırı bir şekilde tam otomatik vurgun yöntemiyle fiyat belirlediğini ortaya çıktı. 6 milyon 300 bin aboneden haksız kazanç temin edildiğini belgeleriyle açıklayan Gürsel Tekin, ''Bugün İSKİ fiyatlarda yüzde 15 indirim kararı aldı. Daha önce örneği görülmedik şekilde hafta ortasında toplanıp bu kararı alanları tebrik ediyorum. İlgili fiyat tarifesi yönetmeliğinin değişmesini ve hukuka uygun hale getirilmesini de bekliyorum. Şunu İstanbullular çok iyi bilsinler, haklarını korumaya devam edeceğiz. Biz kazanacağız, İstanbul kazanacak" dedi. Gürsel Tekin, Lemanhaber'in sorularını ise şöyle yanıtladı.

- İstanbullular, "Gürsel Tekin bastırdı, İSKİ pes etti. Vatandaş kazandı" diyor. Siz ne diyorsunuz?

İSKİ’nin hukuka aykırı olarak tam otomatik vurgun yöntemi ile fiyat belirlediğini Pazartesi günü açıkladık. Sayıştay belgelerini ortaya koyduk. Bu haksız uygulama ile 6 milyon 300 bin abone mağdur edildi. Bizim açıklamamızdan sonra da İSKİ daha önce görülmedik şekilde hafta ortasında toplanıp fiyatlarda indirim kararı aldı. Neticede İstanbullular kazandı. Bu olayın esas gösterdiği şudur, bizim gücümüz yeter, her şeyi başarabiliriz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz, biz kazanacağız, İstanbul kazanacak.

- İstanbul'a belediye başkanı aday adayısınız. Daha şimdiden hizmet ettiniz. Başkan olduğunuz da İSKİ ile ilgili ne tür projeleriniz var?

İSKİ yenilenecek. Özellikle su kaçağı problemini ortadan kaldıracağız. İstanbul’un su rezervlerini büyüteceğiz. Bakın uzmanları dinlemediler, Melen Barajı diye bir adım attılar. İstanbul’un tam 1,5 milyar lirası burada battı. Biz kaynakları doğru, akılcı kullanacağız, İstanbul’da yeni bir dönem başlatacağız..

- İstanbul'da çok seviliyorsunuz bunu neye bağlıyorsunuz?

Ben İstanbul’u sokak sokak, cadde cadde gezdim. Her gün İstanbullularla birlikte yaşıyorum. İstanbulluların sorunlarını, dertlerini biliyorum. Bugün İstanbul’un en büyük sorunu belli. İstanbul İstanbullular için yönetilmiyor. Biz buna bir son vereceğiz. İstanbul İstanbullularla birlikte İstanbul için yönetilecek. Hedefimiz İstanbul’u dünyada en yaşanabilir 10 şehirden biri yapmak. Bu hedefe de ulaşacağız.