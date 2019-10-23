CHP'li Tuncay Özkan kendisini tehdit eden polisi ifşa etti

CHP'li Tuncay Özkan'a küfür ve tehdit savuran Mehmet Babat isimli şahıs, Tuncay Özkan'ın fotoğrafına, "Tuncay bir gece ansızın bekle" diye yorumda bulundu.

CHP'li Özkan ise, kişisel Twitter hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ni etiketleyerek, kendisini tehdit eden polise, "Bir gece ansızın gelip ne yapacaksın? Geldiğinde neyle karşılaşacağını nereden biliyorsun? Mafya mı besliyorsunuz Emniyet Teşkilatı'nda" diye yazdı.

CHP'li Özkan, ayrıca, "Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi? Alçaksın. Bunun sahibi belli olsun sonra diyeceklerim var" diye de belirtti.

İşte CHP'li Tuncay Özkan'ın o paylaşımı: