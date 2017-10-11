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  3. 11 Ekim 2017 19:04

CHP'li vekil 448 gündür sakal uzatıyor ! İşte nedeni...

Aylardır sakalını kesmeyen CHP'li vekil OHAL'i böyle protesto ediyor.

CHP'li vekil 448 gündür sakal uzatıyor ! İşte nedeni...
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OHAL'in kaldırılması için sakal kesmeme eylemine başlayan CHP'li vekil, farklı bir imaja kavuştu.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'e karşı çıktı. OHAL'in kaldırılması için sakal kesmeme eylemine başlayan CHP'li vekil, farklı bir imaja kavuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısına katılan Atıcı, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

"TEK BİR TELİNİ BİLE KESMEDİM"

Aytuğ Atıcı, sakallarının uzamasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tek bir telini bile kesmedim. OHAL kaldırılana kadar sakallarımı uzatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Atıcı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'direniş' mesajı vererek, "Protesto için uzattığım sakalımın her teliyle olağanüstü halin hukuksuz uygulamalarına karşı 447 gündür direniyorum..." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele için OHAL'in gerekli olduğunu söylemişti.

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