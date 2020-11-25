CHP'li vekil açıkladı: 3 büyükşehirde koronavirüsten 315 kişi öldü

Aynı zamanda tıp doktoru olan Adıgüzel, pandemi boyunca ise bu üç ilde toplamda ölüm sayısının ise 16 bin 610 kişiye ulaştığını ifade etti.

CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Mustafa Adıgüzel, ülkedeki Covid-19 ölümleriyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Rakamlar çok korkuttu

Sağlık Bakanlığı’nın yalan söylemeye devam ettiğini belirten Adıgüzel, dün itibariyle , İstanbul’da 211, İzmir’de 73, Ankara’da 31 kişinin toplamda ise 315 kişinin bulaşıcı hastalıktan (corona virüsünden) hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pandemi boyunca 3 ildeki ölüm sayılarını da açıklayan Adıgüzel, İstanbul’da 11 bin 600, İzmir’de 2 bin 087, Ankara’da 2 bin 923 toplamda ise 16 bin 610 kişinin coronadan öldüğünü belirtti.

“Ölümler Covid-19 kaynaklı”

Adıgüzel, belediyelere intikal eden bulaşıcı hastalıktan ölümlerin tümünün Covid-19 kaynaklı olduğunu belirterek “Tüm pandemide belediyelere intikal eden bütün bulaşıcı hastalık ölümleri Covid-19. Çünkü ölüm bildirimi yapılırken testi pozitif değilse “bulaşıcı hastalık” seçeneği işaretlenemiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı yalan söylüyor. Sadece 24 Kasım’da üç ilde resmi defin sayısı 315″ ifadelerini kullandı.



“Türkiye için binin üstünde günlük kaybımız var”

Türkiye’de günlük kaybın binin üzerinde olduğunu açıklayan Adıgüzel, “315 vefat sadece 25 milyon nüfusun. 83 milyon Türkiye için binin üstünde günlük kaybımız var. DSÖ’nün Covıd-19 dan günlük ölüm sayılarında, gerçek vefat sayıları girilmiş olsa ABD’nin önünde dünyada ilk sıradayız. Haftalık değerlendirmede de 2. sıradayız. Artık tam kapanma şart” mesajı verdi.