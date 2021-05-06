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CHP'li vekil bu görüntüleri ''birilerinin bayram tatili hazırlığı başlamış'' diyerek paylaştı!

CHP'li vekil Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğu düşünülen koruma araçları taşıyan 3 ayrı TIR'ı karayolunda giderken gösteren bir video paylaşarak, "Birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış" yorumunu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, koruma araçları taşıyan 3 ayrı TIR’ı karayolunda giderken gösteren bir video paylaştı.

Tanal, "Birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış. İsraf, şatafat, gösteriş, halktan kopukluk, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının sahaya yansıması, ne ararsanız var" dedi.

 Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda koruma araçlarını taşıyan üç TIR’ın görüntüsü yer aldı.

Tanal paylaşımında şu yorumu yaptı:    

“Millet eve kapatılıp esnaf, emekçi açlığa mahkum edilirken, birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış. İsraf, şatafat, gösteriş, halktan kopukluk, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının sahaya yansıması, ne ararsanız var…"

Etiketler mahmut tanal cumhurbaşkanlığı israf bayram hazırlığı tır görüntü lüks koruma araçları
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