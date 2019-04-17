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  3. 17 Nisan 2019 21:07

CHP’li vekil Çağlayan’daki arbedede yaralandı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almak için il seçim kuruluna geldiği sırada yaşanan arbedede yaralandı.

CHP’li vekil Çağlayan’daki arbedede yaralandı
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CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almak için il seçim kuruluna geldiği sırada yaşanan arbedede kırılan bir cam parçasıyla sol kolundan yaralandı.

Çağlayan’da yaralanan Karaca’nın şu sıralar ameliyata aldığındığı ve hayati bir tehlikesi bulunmamakla birlikte yaşanan yaralanmadan kaynaklı tendon ve sinirlerin zarar görme riskinin olduğu bildirildi.

İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktıİmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı

 

chp , Gülizar Biçer
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