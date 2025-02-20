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CHP'li vekil Tahsin Ocaklı trafik kazası geçirdi

CHP'li vekil Tahsin Ocaklı trafik kazası geçirdi
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Rize'de, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeniyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Pazar ilçesinden, Ardeşen ilçesinde seyir halinde olan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı yönetimindeki otomobil ile Serdar K. yönetimindeki  kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile kamyonet sürücüsü Serdar K. ve yolcu Muhammet K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rize Milletvekilimiz Sayın Tahsin Ocaklı Ardeşen Yeniyol (Öce) köyü kavşağında aracıyla karşı yoldan gelen araçla trafik kazası geçirmiştir. Kazayı gerek vekilimiz gerekse de diğer arabadaki kardeşlerimiz hafif sıyrıklarla atlatmışlardır, kontrol amaçlı tedavilerine devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

DHA

Etiketler CHP trafik kazası rize
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