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CHP'li vekilden bomba iddia: Okul müdürü ''sınıf için 20 bin TL'' istedi

CHP'li vekilden bomba iddia: Okul müdürü ''sınıf için 20 bin TL'' istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul'da bir okul müdürünün kayıt için veliden 20 bin TL istediğini iddia etti.

İstanbul'da bir okulda kayıt sarasında 20 bin TL istendiği iddiası gündem yarattı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun gündeme getirdiği iddiaya göre olay bir ilkokulda yaşandı.

'SINIF İÇİN 20 BİN TL' İDDİASI
İddiaya göre çocuğunu istediği sınıfa kaydettirmek için okul müdürüyle görüşen bir veli aldığı yanıtla şoke oldu. Bekaroğlu, okul müdürünün veliye, "Şu sınıf için 2 bin TL ama o dediğin sınıf için 20 bin TL vereceksiniz" dediğini aktardı.

KAYIT PARASI MI?
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bekaroğlu "Bu iş böyle, ister kayıt parası deyin, ister başka bir şey." ifadelerini kullandı.

 "DUYMADIM DİYORSANIZ SİZE İNANMAM"
Milli Eğitim Bakanlığını da etiketleyen Bekaroğu,"Sayın Mahmut Özer bunu duymadım diyorsanız size inanmam" dedi.

Etiketler chp vekil iddia sınıf
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