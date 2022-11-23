CHP'li vekilden istifalara tepki: Hakkımı helal etmiyorum

2023 seçimleri öncesi partiler arasında çekişmeler devam ederken son olarak Nazilli Belediye Başkanı ve 3 meclis üyesi ismin İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmesi siyaset kulislerini daha da hareketlendirdi.

Siyasette transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Hemen hemen her hafta parti değiştirenler veya partilerinden istifa edenler gündem oluyor. Son istifa haberi Aydın'dan geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve yanındaki 3 meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Özcan'ın rozetini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda taktı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Aydın'daki istifalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, "CHP, Nazilli Belediye Başkanlığı’nı rahatlıkla kazanabilecekken, aday çıkarmadı ve İYİ Partili Kürşat Özcan’ı destekledi. Özcan kazandı. Özcan, yarın 3 Meclis Üyesi ile AK Parti’ye katılıyor. Böylece Aydın Büyükşehir’de çoğunluk AK Parti'ye geçiyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş paylaşımının devamında ise CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisiyle paylaştığı videoyu yayınladı. Yarkadaş paylaşımına, "Videoyu CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Bşk. Özlem Çerçioğlu yolladı. Nazilli’deki istifa üzerine sohbet ettik. Çerçioğlu, 'Büyükşehirde Meclis çoğunluğunu kaybetmiyoruz. AK Parti'ye geçenlerin sayısı yapıyı değiştirmiyor' dedi. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçen başkana tepkisi videoda…" notunu düştü.

ÇERÇİOĞLU: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Söz konusu video AK Partili bir meclis üyesinin AK Parti'ye katılanlara teşekkürüyle başlıyor. Çerçioğlu ise konuşmaya tepki göstererek, "Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil Millet İttifakı'naydı. Halkın oyuyla değil... Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanıyor.

Çerçioğlu'nun bu konuşmayı yaptığı sırada sinirli olması ve masaya elini vurması ise dikkat çekti.

KİMLER İSTİFA ETMİŞTİ

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yanı sırada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden dün istifa eden Mustafa Ertekin, bazı meclis üyeleri ile bir grup Nazillili mahalle muhtarı da AK Parti’ye katılanlar arasında yer aldı.