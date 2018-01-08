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  3. 08 Ocak 2018 21:48

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya geldiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Yalım, kamyoncuların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için TIR'la İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya geldiler
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstanbul’dan yola çıktıkları TIR'la Ankara’ya geldi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı.

Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul’dan Fuat Özbildirici’nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı TIR ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara’ya ulaştı. Yalım, TIR'ı parti binasının bahçesine park etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu” dedi. 

Erdoğdu ve Yalım, TIR sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi’nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler. 

İHA

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