CHP'li Yavuzyılmaz: ''Anadolu ve Avrupa Otoyolları da özelleştiriliyor!''

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını bağlayan kamuya ait 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün özelleştirilmesi tartışılırken CHP'li Deniz Yavuzyılmaz yeni bir iddia ortaya attı. KGM'ye ait Anadolu ve Avrupa Otoyolları ihalelerine "özelleştirme maddesi" eklendiğini öne süren Yavuzyılmaz, ihale sürelerinin 250 günle sınırlandırıldığını da belirtti.

İstanbul Boğazı'ndaki köprüler ve yedi otoyolun özelleştirilmesine ilişkin tartışmalar dinmeden yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait Anadolu ve Avrupa Otoyolları'nın bakım ihalelerine "özelleştirme maddesi" eklendiğini öne sürdü.

"İhale Süreleri 250 Günle Sınırlandırıldı"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belgelere dayandığını ifade eden Yavuzyılmaz, ihalelerin 250 günle sınırlı tutulduğunu da iddia etti.

Daha önce Boğaz köprülerinin işletme hakkının 25 yıllığına devredilebileceğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, bu yeni iddiasıyla özelleştirme tartışmalarının kapsamını daha da genişletti.

İstanbul Boğazı'ndaki iki köprü ile Türkiye genelindeki yedi otoyolun özelleştirileceği iddiaları zaten kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

Yavuzyılmaz'ın bu yeni açıklaması, özelleştirme gündeminin boyutunu Anadolu ve Avrupa Otoyolları'na taşıdı.

Konuya ilişkin hükümet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.