CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti

Ankara’da yaşanan sel felaketinde zarar gören Akyurt’ta İlçe Başkanı Filiz Geygel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Atalay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Kara ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

"Değerli Basın Emekçileri

Ankara’da yaşadığımız sel felaketinde zarar gören ilçelerimizden biri olan Akyurt’ta İlçe Başkanımız Filiz Geygel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Atalay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Kara ile birlikte bir dizi incelemelerde bulunduk. Akyurt Belediyesi kedi sorumluluk alanındaki görevlerini yapmadığı gibi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri de engellemeye çalışıyor. Ancak halk Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda aktif bir şekilde çalıştığını, ahırlara kadar temizlediği ifade ediyorlar. Akyurt Kaymakamı ise bir kamu çalışanı olduğunu unutup Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmadığını söyleyerek, AKP ilçe başkanı gibi siyaset yapıyor. Mansur Yavaş’ın hiçbir ayrım yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğünü söylüyorlar. Yaptığım incelemelerde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiğini, halkın derdine derman olduğunu, yapılan engelleme ve karalamamaları boşa çıkardığı tanıklık ettim.

Akyurt ilçemizde yaptığım ziyaretin videolarını ekte bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim."