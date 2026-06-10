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CHP'li Yıldırım Kaya'dan Bakan Yusuf Tekin'e Irmak öğretmen tepkisi

CHP'li Yıldırım Kaya'dan Bakan Yusuf Tekin'e Irmak öğretmen tepkisi
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan genç öğretmen Irmak K.'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından CHP'den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, kamuoyuna yansıyan mobbing, güvenlik ve idari ihmal iddialarını gündeme taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe okulunda görev yapan genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın evinde hayatını kaybetmesi, eğitim camiasında ve siyaset dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Olayın ardındaki mobbing ve ihmal iddiaları üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ve Ağrı Valiliği'ni göreve davet eden yazılı bir açıklama yayımladı. 

Mobbing, Güvenlik ve İhmal İddiaları Gündemde

Genç öğretmenin vefatının ardından ortaya atılan vahim iddialar, yaşananların basit bir olay olmaktan öte idari zafiyetler barındırabileceğine işaret ediyor.

"Üzerinin Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ağrı Valiliği'ne derhal "kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma" başlatılması çağrısında bulunan Yıldırım Kaya, sürecin peşini bırakmayacaklarının altını çizdi. Kaya, "Bir öğretmenin feryadı duyulmadıysa, bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullanarak yetkilileri kamuoyunu aydınlatmaya davet etti. 

İşte CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın o açıklaması:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sorumluluğa davet ediyorum

Ağrı’nın Hamur ilçesi Soğanlıtepe okulunda görev yapan genç öğretmenimiz Irmak Ayşe Koparan’ın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz hayatının baharında aramızdan ayrılan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum.

Kamuoyuna yansıyan iddialar son derece vahimdir.
Bir öğretmenin mobbinge maruz kaldığı yönündeki beyanları, yaptığı resmi başvurular, ulaşım ve güvenlik sorunlarına ilişkin dilekçeleri neden dikkate alınmamıştır?
Hakkında şikâyet bulunan kişilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?
Öğretmenimizin yaşadığı sorunlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Valiliği tarafından biliniyor muydu?
Biliniyorsa neden gerekli tedbirler alınmamıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve Ağrı Valiliği’ni derhal kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütmeye; kamuoyunu tüm yönleriyle bilgilendirmeye davet ediyorum.

Bir öğretmenin feryadı duyulmadıysa, bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

10 Haziran 2026

Yıldırım Kaya
Eğitim Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

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Etiketler Irmak öğretmen Yıldırım Kaya yusuf tekin Ağrı Hamur öğretmen mobbing genç öğretmenin ölümü CHP siyaset milli eğitim bakanlığı
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