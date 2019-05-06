CHP'liler YSK Başkanı Güven'in bu sözlerini paylaşıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuruyu görüşmek üzere bugün toplanacak. YSK'nın bugün İstanbul’la ilgili nihai kararını vermesi beklenirken, tartışmalar da devam ediyor.

Meraklı bekleyiş sürerken özellikle CHP'liler sosyal medyada YSK Başkanı Sadi Güven'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde katıldığı bir düğün töreninde söyledikleri yeniden gündeme getirdi.

Fethiye'nin eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın oğlunun düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la beraber katılan YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerine dönük sandık uyarısında bulunmuştu. Sadi Güven o düğünde, "Tüm siyasi partiler sandıklarına sahip çıksın. Görevlilerini eğitsinler" demişti.

SADİ GÜVEN NE DEMİŞTİ ?

"Seçimleri yapan da seçimde yarışanlar da siyasi partilerdir. Bizler işin koordinasyonunu yapıyoruz ve bazı durumlarda kararları veriyoruz. Tüm siyasi partilere söylediğim sandıklarına sahip çıksınlar. Sandığın başında seçimi yöneten de, sandıklardaki oyları sayan da onlar. İtirazlara ilk aşamada karar veren de onlar. Sandıklara sahip çıktıkları takdirde hiç bir sıkıntı olmadan seçimi sonlandırırız.

Biz 2014 yılından bugüne internet sitemizde Türkiye’de siyasi partililerin tutmuş olduğu tutanakları ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın incelenmesine sunduk. İlçe birleştirmesini de görebilirler. Bunlar kara kodlu ıslak imza olduğu için değiştirilmesi mümkün olmayan tutanaklardır. En önemlisi o tutanakların sağlıklı tutulmasıdır. Siyasi partiler kendi sandıklarına verecekleri temsilcileri eğitsinler ve sandıklarına sahip çıksınlar. Seçimin tüm vatandaşlara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."