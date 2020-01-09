CHP'lilere "vaktim yok" diyen Rektör, AK Partililerle buluştu

CHP'li belediye başkanı Rıdvan Karakayalı'ya randevu vermeyen Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper kendisini, "Çok yoğun bir tempo içindeyim. Hiç zaman yok. Bir yılı kapatıyoruz" diyerek savundu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın ilçeye üniversite kazandırılması için görüşmek istediği fakat randevu alamadığını söylediği Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper kendisini, "Çok yoğun bir tempo içindeyim. Hiç zaman yok. Bir yılı kapatıyoruz" diyerek savundu.

Ancak bugün Rektör Tunçsiper, AK Parti İzmir Milletvekilli Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk ile Kemalpaşa’da açılması planlan Demokrasi Üniversitesi’nin bölümleri için toplantı gerçekleştirdi.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, AK Parti İzmir Milletvekilli Yaşar Kırkpınar, sosyal medya hesabından “Kemalpaşa ilçemizde açılacak olan Demokrasi Üniversitesi bölümleri için değerlendirme ve istişare yapmak üzere üniversite rektörümüz, ilçe kaymakamımız, KOSBİ başkanımız, ilçe başkanımız ve KOSBİ heyeti ile bir araya geldik” açıklaması ile görüşmenin fotoğrafını paylaştı.

Hiç zamanı olmadığı gerekçesiyle Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı’ya randevu vermeyen Rektör Tunçsiper’in bugün AK Parti’li milletvekilli, kaymakam üniversite için toplantı yapması dikkat çekti.