CHP'nin 5 ilçede kongreleri iptal edildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında aldığı ''tedbiren durdurma'' kararı gereği, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Başakşehir ve Bakırköy kongreleri iptal edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi ile ilgili süren davada 2 Eylül'de aldığı ara kararda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. Ayrıca, Özgür Çelik ve yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan 39'uncu Olağan Kurultay Süreci'nin kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

MAHKEME KARARI HATIRLATILDI

Kararın İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin ardından, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Başakşehir ve Bakırköy ilçe kongrelerinin iptal edilmelerine karar verildi. 

CHP ise kararlara itiraz ederek YSK'ya başvuruda bulundu.

DHA

