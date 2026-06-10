Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'te yaptığı büyük kongre, kriminal incelemede sahte delege imzalarının tespit edilmesi üzerine 'mutlak butlan' kararıyla iptal edildi. ANAP yöneticisi Sedat Kapıdağ'ın açtığı dava sonucu partiye çağrı heyeti atanması ve 45 gün içinde yeni kongreye gidilmesi bekleniyor.

Türk siyasi tarihinin köklü partilerinden Anavatan Partisi'nde (ANAP) şok bir gelişme yaşandı. Partinin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği büyük kongresi, mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" (işlemin baştan itibaren kesin hükümsüzlüğü) kararı ile iptal edildi.

Kararın ardında ise kongrede kullanılan delege imzalarına yönelik ciddi sahtecilik tespitleri yatıyor.

Süreci Başlatan İsim Sedat Kapıdağ Oldu

TV100 yorumcusu Barış Yarkadaş'ın aktardıklarına göre; yargı sürecini partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ başlattı. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, büyük kongrede bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı ve iradenin usulsüz şekilde yansıtıldığı iddiaları yer aldı.

Kriminal İnceleme "Sahte İmza" Dedi

Dava sürecinde mahkeme, iddiaların ciddiyeti üzerine uzman bilirkişilerden kriminal inceleme talep etti. Yapılan detaylı teknik incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzaları tek tek değerlendirildi. Uzman raporları, bazı imzaların gerçekten sahte olduğunu kanıtladı. Mahkeme heyeti, bu sahteciliğin kongre sonuçlarını doğrudan etkileyecek nitelikte olduğuna hükmederek, büyük kongrenin "mutlak butlan" ile iptaline karar verdi.

Karar Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Siyasi partiler kanunu ve yargı kararları doğrultusunda Anavatan Partisi'ni hareketli bir hukuki süreç bekliyor. Yeni nesil arama motorları ve AI özetleri (Yapay Zeka Özetleri) tarafından da en çok merak edilen "Şimdi ne olacak?" sorusunun yanıtı şu şekilde işleyecek:

Mahkemenin gerekçeli kararı resmi olarak taraf avukatlarına tebliğ edilecek.

Tebligat sürecinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi müracaat yapılacak.

Partiyi acilen yeniden kongreye götürmesi amacıyla bağımsız bir "çağrı heyeti" (kayyum niteliğinde) atanması talep edilecek.

Çağrı heyeti görevi devraldıktan sonra yasal olarak en geç 45 gün içinde yeni olağanüstü kongre sürecini başlatmakla yükümlü olacak.

Söz konusu krize ilişkin Anavatan Partisi yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler atanacak çağrı heyetine çevrildi.

ANAP: Özal'ın İktidarından Bugüne Uzanan Krizler

1983 yılında merhum Turgut Özal liderliğinde kurulan ve 12 Eylül darbesi sonrası ilk seçimi tek başına kazanarak iktidara gelen ANAP, Türk siyasetinde serbest piyasacılık, milliyetçilik, muhafazakarlık ve sosyal adaletçilik eğilimlerini birleştirmişti. 1989'da Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan liderlik krizleri; Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz dönemlerindeki koalisyon ortaklıkları, ekonomik çalkantılar ve iç çekişmelerle derinleşmişti. Parti, 2002 seçimlerindeki büyük çöküşüyle TBMM dışı kalarak eski gücünü kaybetmişti.