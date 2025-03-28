CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

CHP lideri Özgür Özel'in duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından günlerce Saraçhane'de toplanan vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok markayı boykot ettiklerini açıklamıştı.

24 Mart akşamında da Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey artık yok. Demirören AVM var. Karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu parayı sizden kazanıyormuş. Bundan sonra kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Evinize sokmayın. Benzin alınacaksa dünya kadar var ama Türk Petrolleri diye bir şey yok. Milangaz - Likitgaz... TGRT'nin İhlas Ev Aletleri'yle artık ısınmayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com’dan uzak durun. ETS'den sakın ha!" sözleriyle tek tek boykot listesini açıklamıştı.

CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde sorgulandığında ise mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği görüldü.