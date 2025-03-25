CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği açıklandı.

CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın, bugün NOW TV ekranlarında katıldığı Çalar Saat adlı programa canlı yayın konuğu oldu.

Günaydın, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam kendisini aradığını aktaran CHP'li Günaydın, çok kısa bir süre içerisinde kendisinin de İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edeceğini söylediğini ifade etti.

Günaydın Kılıçdaroğlu'nun bu adımıyla ilgili olarak "Erdoğan'a şunu söyleyeyim. CHP'nin bölünebileceği, İmamoğlu'nun yalnızlaştırılabileceğini sandı ama tersi oldu" dedi.