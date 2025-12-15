  1. Anasayfa
CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi

CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası çarşamba günü yapılacak mitingin iptal edildiğini duyurdu.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Durbay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

CHP MİTİNGİNİ İPTAL ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin Çarşamba günü yapacağı Kağıthane mitingi iptal edildi. 

Açıklama şu şekilde: 

"17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti

 

