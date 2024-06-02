CHP'nin kazanıp kayyumun atandığı ilçede, yenilenen seçimlerin sonuçları belli oldu

31 Mart yerel seçiminde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin kazanması üzerine itiraz eden MHP’nin talebi üzerine ilçeye kayyum atanmıştı. CHP’li Ali Mahir Başarır, tekrarlanan seçimde CHP’nin adayı Deniz Yağan’ın kazandığını duyurdu.

CHP'nin kazanması sonrası MHP'nin itirazları ile Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre zarfında belediye başkanlığı görevini vekaleten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş yürütüyordu.

İlçe 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidip belediye başkanını seçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ilçede seçimi CHP’nin adayı Deniz Yağan’ın kazandığını duyurdu.

Başarır şunları söyledi:

“31 Mart'ta kazandığımız #Kayseri Pınarbaşı'nda, hukuksuzca verilen seçimlerin yenilenmesi kararına karşı en iyi cevabı halkımız sandıkta verdi!

Adaletsizliğin karşısında büyük bir mücadeleyle, halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığını göstererek 2'nci kez seçilen Pınarbaşı Belediye Başkanımız Deniz Yağan'ı; seçimlerin kazanılmasında büyük emeği olan Kayseri İl Örgütümüzü ve Milletvekilimiz Aşkın Genç'i yürekten kutluyorum.”

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin seçimi 215 oyla önde götürdüğünü ve 435 geçersiz oy tespit ettikklerini ifade ederek "Pınarbaşı’nda resmi olmayan sonuçlara göre bir irade beyan etmek şuan için mümkün değildir. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz demokratik iradelerini ortaya koymuştur. Islak imzalı oylar sisteme henüz girmeye başlamıştır. İlave olarak geçersiz oylarla ilgili ilk bulgular 300’ün üzerinde olduğunu işaret etmektedir. MHP Kayseri il başkanımız, MHP Pınarbaşı İlçe başkanımız ve teşkilatımızla seçimleri MHP Pınarbaşı ilçe teşkilatımızda takip etmeye devam ediyoruz. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz müsterih olsun, ilçemizin huzurunu koruyarak neticeleri takip etmeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk tespitlerimize göre CHP, resmi olmayan sonuçlara göre 215 oy önde görünmektedir. Bununla beraber yine resmi olmayan sonuçlara göre 435 geçersiz oy parti müşahitlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe seçim kurulunda sistem arızası olduğu seçimleri takip eden tüm siyasi partilerin de malumudur. MHP olarak Pınarbaşılı hemşehrilerimizin demokratik iradelerini koruma konusunda kararlılıkla, sabırla ve sükunetle süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.