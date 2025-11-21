CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı

  1. Anasayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kayyum tedbirini kaldırmadı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “kongre iptal” davasında ertelenen duruşma bugün görüldü.

 bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada görevinden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için parti avukatlarının, "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazları karara bağlandı.

CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep ederken, Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise davanın esasına geçilmesini yani karar çıkmasını ve İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde bu duruşmaya konu olan iddiaların bu dosyada incelenmesini talep etti. 

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, kayyum tedbirini kaldırmayarak duruşmanın 27 Şubat 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

