CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı

CHP avukatı Çağlar Çağlayan davanın reddini talep ederken, Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise davanın esasına geçilmesini yani karar çıkmasını ve İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde bu duruşmaya konu olan iddiaların bu dosyada incelenmesini talep etti.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, kayyum tedbirini kaldırmayarak duruşmanın 27 Şubat 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.