CHP'nin kurultay davasında ''mutlak butlan'' kararı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ''mutlak butlan'' kararı çıktı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verdi.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüm siyasi dengeleri altüst edecek tarihi bir yargı kararına imza atıldı. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan kritik davada mahkeme nihai kararını açıkladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi hakkında 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı usulsüzlük soruşturmasının ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından yargıya taşınan kurultay sürecinde istinaf incelemesi tamamlandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24 Ekim 2025'te verdiği "davanın konusuz kaldığı" ve Savaş'ın dava ehliyeti olmadığı yönündeki ilk derece mahkemesi kararını bozan BAM 36. Hukuk Dairesi, sürece noktayı koydu. İstinaf incelemesi neticesinde, bahsi geçen kongre ve kurultayların 'kanunun emredici hükümlerine aykırılık' nedeniyle mutlak butlanla sakatlandığı ifade edildi.

Alınan karar doğrultusunda, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Daha da çarpıcısı, iptal edilen kurultay öncesinde görevde bulunan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine hükmedildi.

Sonraki tüm kurultaylar ve kararlar da iptal edildi

İstinaf mahkemesinin verdiği iptal kararı sadece 38. Olağan Seçimli Kurultay'ı kapsamakla kalmadı. Mahkeme kararında, söz konusu kurultayın iptal edilmesi sebebiyle, o tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan bütün kararların da hukuken iptal edildiği vurgulandı.

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi

08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğu tespiti yapıldı. Kongrenin iptali ile kongre tarihinden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine devam etmelerine karar verildi.

CHP'de olağanüstü toplantı

Kılıçdaroğlu'na yeniden genel başkanlık yolunu açan mahkeme kararınının ardından CHP Genel Merkezi'nde adeta kırmızı alarm verildi. Gelişmeler üzerine parti kurmayları harekete geçerken, 'mutlak butlan' kararının siyasi ve hukuki sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) acil koduyla olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Gözler şimdi hem mevcut yönetimden hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.