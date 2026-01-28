CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi

CHP'nin İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenecek olan Millet İradesie Sahip Çıkıyor mitingi öncesinde, mitingin yapılacağı alanda hazırlıklar sürerken bölgede sadece mitingin yapılacağı meydanın elektriği kesildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 28 Ocak Çarşamba günü saat 19.30’da gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde alanda elektrik kesintisi yaşandı.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar, hazırlık çalışmaları sırasında mitingin yapılacağı alanın elektriğinin kesildiğini belirtti.

Bağcılar Meydanı’ndan açıklama yapan Akar, meydanın çevresinde herhangi bir elektrik kesintisi bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu an Bağcılar Meydanı’ndayız. Çarşamba günü düzenlenecek miting öncesi çalışmalarımızı tamamlamak üzere meydana geldiğimizde elektriklerin kesik olduğunu gördük. Bütün Bağcılar Meydanı etrafı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ama mitingin yapılacağı alanın elektrikleri kesildi. Alan karanlığa gömüldü.”

Akar, yaşanan durumu eleştirerek iktidarı hedef aldı ve “AKP iktidarı bizi yine şaşırtmadı. Kurumları ve belediyeleri eliyle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Onlar karanlıktan besleniyor” ifadelerini kullandı.

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, meydandaki ışıklandırmaların hiçbir gerekçe gösterilmeden ve açıklama yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, BEDAŞ yetkililerine ulaşılmasına rağmen herhangi bir geri dönüş alınamadığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yarın gerçekleştireceğimiz miting için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürerken, hiçbir gerekçe ve açıklama yapılmaksızın yalnızca Bağcılar Meydanı’nın ışıklandırmaları kapatılmıştır. Yetkililere ulaşmamıza rağmen tarafımıza herhangi bir geri dönüş sağlanmamaktadır. Korkunun ecele faydası yok. Tüm engellemelere rağmen halkın gücüyle mitingimize hazırlanmaya devam ediyoruz. Bağcılar karanlığa teslim olmayacak.”