CHP'nin mitingi sosyal medyayı salladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sosyal medya gündeminde ilk sıraya çıktı. #AdaletMitingi hastag'i şu an Twitter'ın Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde ise ikinci sırada yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sosyal medya gündeminin de ilk sıralarında yer alıyor. Bugün Adalet Yürüyüşü için yüz binlerce kişi Maltepe’de buluştu.

Yürüyüş sosyal medyada da geniş yer buluyor. Sosyla paylaşım sitesi Twitter’da #AdaletMitingi hastagi ile yapılan paylaşımlar, 'Adalet Yürüyüşü’nü dünya gündemine taşıdı. Şu an #AdaletMitingi hastagi, Twitter Türkiye gündeminin birinci, dünya gündeminin ise ikinci sırasında yer alıyor.

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