CHP'nin otobüs şoförüne hapis cezası

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılanan otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık G.G. ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık G.'ye söz verdi. G., kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden G., "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.



Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık G.'nin müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, G.'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İHA