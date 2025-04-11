CHP'nin ''para sayma'' davası ertelendi

CHP'de para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamındaki dava 19 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'Para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı F.K. ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü T.Y.’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılandığı davada duruşmasının görülmesine devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar C.P., Ö.N., H.K., E.K. katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı F.K., İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü T.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu. Kimlik tespiti sırasında Canan Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" diye konuştu.

'SATICIYA TESLİM ETMEK İÇİN BİR MİKTAR PARAYI TESLİM ALDIM'

Başka bir suçtan tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı sanık F.K., "O tarihte CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi ve İBB Spor Kulubü Başkanı olarak görev yapıyordum. T.T.Ö. o dönemde milletvekili değildi, partinin Beylikdüzü İlçe başkanı olarak görev yapıyordu. Beni aradı, CHP İl biinasının alım satımıyla ilgili olarak kampanya yaptıklarını, kampanya kapsamında toplanan bir miktar parayı avukatlık bürosunda satıcıya teslim edilmek üzere götürüp teslim etmemi istedi. Ben de kendisinden parayı aldım. Söylediği şekilde avukatlk bürosunda İl Başkan Yardımcısı Ö.N.'ye teslim ettim. Benim bağış alma veya verme şeklinde herhangi bir eylemim olmadı, suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Ayrıca esas hakkında savunma hazırlamak üzere süre talep ederim" dedi.

'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Başka bir suçtan tutuklu olan İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü sanık T.Y. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Y., "O tarihlerde İmamoğlu inşaatın genel müdürü olarak görev yapıyordum. Olay tarihinde F.K. bana para dolu çantayı vererek avukat ofisine götürmemi istedi. Ben de yardımcı olmak amacıyla bu parayı avukatlik ofisine götürdüm. Benim bu süreçte bağış alma veya verme gibi herhangi bir eylemim olmadı. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

'BİR TUĞLA DA SEN KOY KAMPANYASI BAŞLATTIK'

Tutuksuz sanıklardan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "O tarihlerde CHP İl Başkanı olarak görev yapıyordum. 2018 yılında il başkanı olarak göreve geldim, göreve geldigimde il binası ihtiyacı vardı. Bu konuda arkadaslarla biraraya geldik. İl binası alımı için calışmaya başladık. Türkiye genelinde 'Bir Tuğla da Sen Koy' isminde kampanya başlattık. Kampanyanın devamı sürecinde il binası olabilecek özellikte bir bina bulduk beğendik. Bina sahibiyle görüstük, anlaştık. Anlaşamadığımız tek konu bina 41 milyon bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında satış bedelinin daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi. Daha sonra mülk sahibinin isteğini kabul ettik, alım satım gerçekleşti. Bununla ilgili bağışlar alınırken ve verilirken makbuz düzenlenmiştir. Siyasi partiler kanununda bağış için bir limit belirtilmistir. Bu limitin üzerinde bağış yapmak isteyenler yasal engel olduğu için yasanın öngördüğü kadarını kendisi yapar, fazlası için de yakınlarına, akrabalarına, dostlarını bağışçı olarak gösterir. Bütün partiler bunu yapmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim. Kaldi ki dosyaya sunulan görüntü kayıtları yasadışı delil niteliğindedir, delil olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ayrıca siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesince yapılmaktadır" dedi.

'50 BİN LİRA NAKİT PARAYI ELDEN VERDİM MAKBUZ ALMADIM'

Tutuksuz sanık H.K. ise, "Ben Maltepe ilçesinde bulunan et satışı yapan bir iş yerinin sahibiyim, hiçbir partiye üyeligim yoktur. Maltepe İlçe belediye başkanıyla yakın arkadaşlığımız bulunmaktadır. O tarihte Ali Kılıç 'Bir Tuğla da Sen Koy' diye bir kampanya başlattıklarını söyleyerek benden bağışta bulunmamı söyledi. Ben de aramızdaki samimiyete güvenerek CHP İlçe örgütünden bir kişinin gönderilmesini ve bağış yapmak istediğimi söyledim. İlçe örgütünden biri geldi 50 bin lira bağış yaptım; bağışı elden verdim ancak karşılığında bir makbuz almadım. Ben makbuz alınması gerektiğini bilmiyordum. Farklı STK'lara da bağış yaptığım olmuştur, bunlardan da makbuz aldığım ve almadığım olmuştur. Bunun suç oluşturacağını bilmiyordum, beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu.

19 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmanın eksik hususların giderilmesi ve tanık Ş.A.’nın dinlenmesi için duruşmanın 19 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019’da başlatılan ’Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019’da CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği’nde 6 Kasım 2019’da ’Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019’da tescil edildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı F.K., İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü T.Y., eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet olmak üzere 'Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DHA