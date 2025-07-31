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CHP'nin şartlı destek verdiği Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak isimler belli oldu

CHP'nin şartlı destek verdiği Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak isimler belli oldu
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CHP, TBMM'de kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu'na katılma kararı almıştı. Komisyona katılım için nitelikli çoğunluk şartı koşulurken, CHP'yi temsil edecek isimler de belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulacak olan komisyona katılımın ancak demokratik ve çoğulcu bir zeminde mümkün olacağını belirtmiş ve bu çerçevede, komisyonun alacağı kararların nitelikli çoğunluk esasına göre şekillenmesi gerektiğini söylemişti.

CHP, çözüm sürecine ilişkin kurulacak komisyonda görev alacak milletvekillerini belirledi. 

Komisyonda görev yapacak CHP üyeleri şunlar:

Zeynel Emre, 
Sezgin Tanrıkulu, 
Murat Emir, 
Gökçe Gökçen, 
Okan Konuralp, 
Murat Bakan, 
Türkan Elçi, 
Süreyya Öneş Derici, 
Turan Taşkın Özer, 
Oğuz Kaan Salıcı

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