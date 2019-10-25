CHP'nin ''Tank Palet'' sorusuna yanıt geldi !

Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi süreci ile ilgili suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıyan CHP, değeri 20 milyar dolar olarak tahmin edilen Tank Palet Fabrikası’nın ihalesiz olarak BMC grubuna verilmesi ile ilgili CİMER’e ve Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yaptığı başvuruya geçen hafta yanıt geldi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği yanıtta kurul sekretaryası oluşturulmadığı için soruların cevaplanmayacağı bildirildi.

DAVA AÇACAĞIM

Adalet Bakanlığının yanıtı ile ilgili konuşan CHP’li Özkoç, “Bir buçuk yıl önce oluşturulan birime ait bir kurulun henüz oluşturulmaması skandaldır. Kasım ayına kadar sorularıma yanıt alamazsam dava açacağım” dedi.

SAKLADIKLARI VAR

CİMER’in ve Adalet Bakanlığının sorularını yanıtsız bırakmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Özkoç, “Yaşanan bu durumun tek bir sebebi olabilir. Gerçekten saklayacak bir şeyleri var. Katar ordusu Arap birliğine bağlı. Bu örgüt, ‘Türkiye’nin Suriye’ye girişi doğru değil’ dedi. Bir yandan da ABD ile Doğu Akdeniz’de Türkiye çıkarlarına aykırı doğalgaz ve petrol de aranıyor. Ambargo uygulanmasına karar verilirse ve Arap Birliği de buna uyarsa ülkemin hali ne olacak?” diye konuştu.