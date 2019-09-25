Çiflik Bank davasında ilginç anlar

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 8. celsesi görüldü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz 12 sanık ve 11 mağdur ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz alan mağdur Orhan Çabalak, “Özel bir ayakkabı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Sanıkları şahsi olarak tanımıyorum. Bu sistemi sosyal medya ve televizyonlardaki reklamlardan öğrendim. 35 bin lira para yatırdım. 4 bin lirasını geri aldım” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. İşsiz olduğunu söyleyen mağdur Mustafa Arslantaş, “Sanıkları tanımıyorum. Çiftlik Bank’ı arkadaşımdan öğrendim. Sisteme 25 bin lira para yatırdım. 8 bin lira geri aldım” dedi.

Mağdurlardan Seybetullah Tutal, Çiftlik Bank isimli sistemi sosyal medyadan öğrendiğini söyleyerek, “18 bin lira para yatırdım, 4 bin lirasını geri aldım. Şikayetçiyim” diye konuştu. Çiftlik Bank’a 60 bin lira yatırdığını söyleyen Serdar Başkan, “Paranın 20 bin lirasını geri aldım” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“162 bin lira alacağım var”

Çiftlik Bank’a 100 bin lira civarında para yatırdığını belirten Kezban Gider Sağlık, “Sistemde kaldığım süre içerisinde kazanç sağlayarak bir miktar geri aldım ancak bu aldığım kısmı da sisteme yatırdım. Bu nedenle anapara olarak yatırmış olduğum paradan hiç iade almadım. Kazancımla birlikte 162 bin civarında bir alacağım olmuştur. Şikayetçiyim” dedi. Diğer mağdurlar da söz alarak sisteme belli miktarda para yatırdıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme başkanı: Firari sanığın adresini biliyor musunuz?

Firari sanık Osman Naim Kaya’nın avukatı, “Müvekkilim Uruguay’da işlediği suçtan dolayı ev hapsindedir. Uluslararası İstinabe ile ifadesinin alınmasını talep ediyoruz” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Yaşar Barutçu, ‘Müvekkilinizin adresini biliyor musunuz?’ dedi. Sanık avukatı ise bilmediğini söyledi. Mahkeme başkanı, “Adresi bilmiyorsanız sanığı Uruguay’da nasıl bulacağız?” diye sordu.

Bunun üzerine diğer sanık avukatları da söz alarak müvekkilleri hakkındaki mevcut tedbirlerin ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri ve banka hesapları, gayrimenkul, araçlar üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması yönündeki talepleri reddetti. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Kaya ve Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı. Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



