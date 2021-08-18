Çift maaş ile gündeme gelmişti: AK Partili Hilmi Güler görevinden ayrıldı
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 13 Mayıs tarihinde AK Partili Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu açıklamıştı. Güler'in burdaki görevinden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 13 Mayıs tarihinde AKP’li Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu açıklamıştı. Yavuzyılmaz, Güler’in 2 haziranda buradaki görevinden alındığını duyurdu.
Yavuzyılmaz, “13 Mayıs’ta; Ordu BB. Başkanı Sn. Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belgesiyle açıklamıştım.
2 Haziran’da bu görevinden ayrılmak durumunda kaldığını tespit ettik. Çoklu maaşları engellemeye devam” diyerek Ticaret Sicil Gazetesi’ni de delil olarak gösterdi.
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