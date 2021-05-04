Çiftçiler ürünlerini çöpe döküyor!

Desteksiz tam kapanmanın ardından binlerce çiftçi ürünleri satamadığı için çöpe dökmeye başladı.

Mağdur olan çiftçi elindeki ürünleri satamadığı için çöpe dökmeye başladı. Hükümet tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararının ürünlerin hasat zamanına geldiğini söyleyen Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “17 günlük sokağa çıkma yasağı çiftçiyi felç etti, bitirdi. Çünkü ürünlerin tam hasada çıktığı zamandı. Kış döneminde 100 kilo çıkan ürün, şu an 1.5 ton çıkıyor. Şu an semt pazarlarının kapanması nedeniyle, zincir marketler lüks malı 1 liraya alıyor raflarda 10-15 lira arasında satıyor.” ifadelerini kullandı.

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Kökce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şurada 1 hafta 10 gün sonra kimse ürününü koymayacak tamamen sökecek. 20 gün sonra da ürünlerin tamamının üretimi duracak. Yayla ekimleri gelinceye kadar çok yüksek bir rakama çıkacak. Eğer bu yasaklar 2 ay önce havalar ısınmadan önce yapılmış olsaydı, biz elimizdeki ürünü 10 gün bekletebilirdik. Bir şekilde bu durumu aşabilirdik. Şimdi 25 derecenin üzerinde bir sıcak var, 15 günde toplanan sebze 3-4 günde toplanmaya başladı. Zaten domatesi, kavunu, biberi, salatalığı bekletme şansımız yok. Yani bu sebzeleri günü birlik toplamak zorundayız. O nedenle çok ciddi bir mağduriyet var. Bir de 17 günlük kapanma sürecinde bizim daha önceki almış olduğumuz kış döneminde, portakal, nar veya diğer ürünlere aldığımız çekler ödeme günleri bu günlere geldikten dolaya onlarda 1 Temmuz’a ertelendi. Burada bankalarda ki borçlarımız nedeniyle de çok ciddi bir zarar göreceğiz. Çünkü yüklü bir faiz binecek üzerine. Nereden tutsak elimizde kalıyor.”

ANTALYALI ÇİFTÇİ BİBERİNİ ORMANA DÖKTÜ: HİÇ OLMAZSA KURT KUŞ YESİN

Antalya’da seracılık yapan Ramazan Toptaş, 4-5 tona varan biberini ormana döktü. Toptaş, “Biz buraya keyfimizden dökmedik. Burada 4-5 ton malım var. Hiç olmazsa getirip dağa taşa dökeyim ki kurt kuş yesin. İstanbul’da 15-20 lira. Bırak 15-20 lirayı gelin, götürün sizin olsun” dedi.

Toptaş, şunları söyledi:

“Ormanlar biber sebze dolu. Borç, dert. Bankalar, ‘Aldığın kredinin borcu’ diyor. Biz buraya keyfimizden dökmedik. Burada 4-5 ton malım var ya. Millet diyor ki, ‘Ormana niye döküyorsunuz.’ Nereye dökeceğiz arkadaşım, kime vereceğiz. Ben bu biberi toplatmaya 1500 lira para verdim. Bir kuruş yapmıyor. Hale götürdüm, halci ‘getirme’ dedi. Alan satan yok, yığıldı kaldı. Depoya koyalım dedim, depo dolu. Millet rezil, mahvolduk. Biz bunları böyle çöpe döküyoruz.

“UCUZA GİTSİN ONA DA RAZIYIM”

Biz ister miyiz bu malı buraya dökmeyi. Böcek parası, ilaç parası, bilmem gübre parası. Halde ardiyeler dolu. Eve götürsem ben bu malı nereye koyacağım? Evde mal yığıldı kaldı, güneşin bağrında yanıyor. Hiç olmazsa getirip dağa taşa dökeyim ki kurt kuş yesin. İstanbul’da 15-20 lira. Bırak 15-20 lirayı gelin götürün sizin olsun. Seranın içi dolu. Halciler de haklı. Adamlar ‘Getirmeyin ben satamıyorum’ diyor. ‘Ben kime satacağım’ diyor. Bunlar da haklı, biz de haklıyız. İcra borcum var daha veremedim. Ucuza gitsin yeter ki malımız işlesin buna da razıyım ben.”