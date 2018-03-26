Çiftlik Bank benzeri Anadolu Farm'da flaş gözaltılar

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) çalışanı E.K. ile Anadolu Farm programının yazılımcısı ve firma yöneticisi R.T’yi gözaltına aldı.



4 FİRMA YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 firma yöneticisi tutuklanmıştı.



Firmadan banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.